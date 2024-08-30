Ученые начали искать сверхцивилизации за пределами нашей галактики

Исследователи из Института SETI, исследовательского центра SETI в Беркли и Международного центра радиоастрономических исследований провели первое исследование признаков инопланетных технологий в галактиках за пределами Млечного Пути.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Используя радиотелескоп Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии, ученые сосредоточились на поиске техносигнатур в диапазоне низких радиочастот (около 100 МГц). Преимущество MWA заключается в его большом поле зрения, что позволило исследователям охватить сразу около 2800 галактик, при этом известно расстояние до 1300 из них.

Ранее поиски внеземных цивилизаций сосредотачивались в основном на сигналах внутри нашей галактики, но это исследование расширяет границы поиска.

MWA позволил ученым провести поиск потенциальных признаков существования сверхцивилизаций, которые могли бы использовать энергию своей звезды или нескольких звезд для передачи сигналов на огромные расстояния. Хотя признаки внеземных технологий выявлены не были, результаты предоставили важные данные, которые помогут будущим исследованиям.

Недавно была установлена вероятность столкновения Млечного Пути с галактикой Андромеды.

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