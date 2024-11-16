Создано средство передачи файлов с iOS на Android

Инженеры корпорации Google изобрели сервис, который позволит моментально передавать файлы между смартфонами на iOS и Android. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа объяснили, что в настоящий момент нет средства, которое позволило бы делиться файлами между iPhone и смартфонами на Android. Сообщается, что подобный сервис создали в Google. По словам специалистов, в компании адаптировали существующее приложение для обмена файлами между Android-смартфонами Quick Share под iOS.

Авторы Android Authority нашли упоминание новых функций Quick Share в репозитории на Github. "Я не знаю наверняка, каковы планы Google, потому что сам Quick Share не является приложением с открытым исходным кодом", - отметил редактор издания Мишаал Рахман.

В материале говорится, что пользователи Android и iOS заперты в своих экосистемах - и это большая проблема. Так, у Android есть сервис Quick Share, а у iOS - AirDrop.

Рахман поприветствовал создание нового универсального сервиса, но предположил, что пользователей iPhone будет довольно сложно убедить скачать очередное приложение, только чтобы получать файлы от Android-смартфонов. Редакция Android Authority запросила комментарий у Google, но не получила оперативного ответа.