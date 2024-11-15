Открытие Центра "чистой" энергии соответствует проактивной позиции Азербайджана в работе ECO и его вкладу в продвижение "чистой" энергетики

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом генеральный секретарь ECO Асад Кхан сказал на мероприятии по запуску Центра "чистой" энергии ECO-UNIDO.

"Создание "зеленого" энергетического центра ECO в Баку, осуществляемое совместно с UNIDO, является важным свидетельством нашей коллективной приверженности повестке "чистой" энергетики. Этот Центр призван сыграть ключевую роль в трансформационном процессе, одновременно содействуя проекту создания Регионального рынка электроэнергии ECO, ориентированного на устойчивую энергетику. Идея создания Центра возникла в результате консультаций ECO и UNIDO.

Основной целью проекта является расширение доступа государств-членов к современным, доступным, надежным и экологически устойчивым энергетическим услугам, а также обеспечение энергетической безопасности и снижение негативного воздействия энергетического сектора на окружающую среду.

Центр создаст благоприятные условия для развития региональных рынков устойчивой энергетики и привлечения инвестиций. Мы уверены, что он станет важным элементом глобальной сети региональных центров устойчивой энергетики. Особая благодарность Азербайджану за инициативу разместить Центр у себя. Это решение соответствует проактивной позиции Азербайджана в работе ECO и его вкладу в продвижение "чистой" энергетики под руководством Президента Ильхама Алиева", - подчеркнул он.