Азербайджан создает уникальные возможности для ускорения глобального развития чистой энергии

Азербайджан как страна, участвующая в региональных проектах по развитию и экспорту возобновляемых источников энергии, создает уникальные возможности для ускорения глобального развития чистой энергии.

Об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на пресс-конференции в рамках COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что Азербайджан провел девятое заседание министров энергетики по Каспийско-европейскому партнерству в области зеленой энергии, где были рассмотрены предварительные результаты проектов.

"Это хорошее начало для решения важных вопросов, и мы очень хорошо продвигаемся в этом вопросе. В то же время между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи энергии на уровне резидентов свободных стран. В то же время были приняты документы для обеспечения участия Саудовской Аравии в качестве основного партнера в этом трехстороннем проекте.

Азербайджан вчера объявил о водородной стратегии и подписал меморандум о взаимопонимании с международными агентствами по атомной энергии о сотрудничестве в энергетическом планировании в контексте текущего сектора", - сказал он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

А 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.