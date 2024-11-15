Управление углеродом является ключом в борьбе с глобальным потеплением и сохранении температуры планеты в пределах 1,5 градусов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Канадский посол по вопросам изменения климата Кэтрин Стюарт на Министерской конференции по управлению выбросами углерода в рамках СОР29.

"Канада является домом для ведущих компаний в области технологий управления углеродом и около одной шестой всех коммерческих проектов управления углеродом, действующих в мире. У нас также в разработке множество новых инициатив", - сказала она.

По словам посла, Канада располагает сильной нормативно-правовой базой, включающей ключевые стимулы для реализации углеродных проектов. Среди них национальная цена на углерод, налоговый кредит на инвестиции в технологии улавливания и использования углерода (CCU), оцениваемый в 7 миллиардов долларов к 2030 году, стратегические инвестиции, такие как Канадский фонд роста объемом 15 миллиардов долларов США.

Кэтрин Стюарт отметила растущее количество политических мер, направленных на технологии удаления углекислого газа, включая разработку протоколов для прямого улавливания и хранения углерода. Также правительство Канады обязалось закупить услуги по удалению углерода как минимум на 10 миллионов долларов США до 2030 года.