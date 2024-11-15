В День энергии в рамках COP29 состоялась пресс-конференция

Сегодня, 15 ноября, в День энергии, мира, помощи и восстановления в рамках COP29 была организована пресс-конференция.

Выступившие на мероприятии рассказали об инициативах председательства COP29, проектах зеленой энергии, реализуемых нашей страной, подчеркнули важность этих инициатив в глобальном энергетическом переходе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В то же время были отмечены 3 основные энергетические инициативы, основанные на опыте Азербайджана и способствующие созданию коридоров зеленой энергии и зон зеленой энергии: "Обязательство по зеленой энергии", "Обязательства по хранению энергии и сетям", "Водородная декларация COP29".

Были обсуждены возможности обеспечения баланса между энергоснабжением и спросом Азербайджана и интеграции в сеть мощностей зеленой энергии в больших объемах.

Участникам также была предоставлена информация о создании зоны зеленой энергии на территории Азербайджана, особенно в Восточном Зангезуре, о переходе на зеленую энергию, о многих возможностях международного сотрудничества в этом направлении.

Было доведено до сведения, что Азербайджан подписал со многими странами стратегические соглашения в области развития и передачи зеленой энергии. Кроме того, будет открыт Центр чистой энергии.

На пресс-конференции были еще раз подчеркнуты усилия Азербайджана в области перехода на зеленую энергию и приверженность глобальной солидарности во имя зеленого будущего.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

А 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.