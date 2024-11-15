Запуск "Портала зеленого развития" - одна из важных практических инициатив Азербайджана

Запуск "Портала зеленого развития" в рамках COP29 - одна из самых важных практических инициатив для Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии, посвященном запуску "Портала зеленого развития".

По его словам, портал является одной из инициатив, связанных с климатическим финансированием, выдвинутых председательством COP29, которую называют Бакинской инициативой по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT)

"Если мы не включим климатическое финансирование в нашу экономическую политику, мы, вероятно, не добьемся того, чего хотим. Эти вопросы должны быть скоординированы. Инициатива по этому поводу была выдвинута вчера", - отметил он.

М.Джаббаров сказал, что этот портал будет общедоступен.

"Думаю, это очень важный момент. Среди пользователей будут представители частного сектора, правительства, финансовых институтов. Мы верим в силу инклюзивности. Я хотел бы поблагодарить SOCAR за поддержку этой инициативы. SOCAR внесла свой вклад в эту инициативу. Я также ценю сотрудничество руководства Гарвардского университета с нами в области диверсификации экономики Азербайджана", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.