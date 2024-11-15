В ходе акции в рамках COP29 было потребовано положить конец эксплуататорской политике колониальных держав

В рамках COP29 представители колонизированных территорий провели акцию протеста в связи с массовым нарушением прав коренных народов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на акции были озвучены требования положить конец эксплуататорской политике колониальных держав и ликвидировать ее тяжелые последствия, в частности ущерб, нанесенный окружающей среде и здоровью населения. Представители коренных народов колонизированных территорий осудили грубые нарушения прав человека, которые совершаются колониальными государствами, и серьезный ущерб, нанесенный коренному населению ядерными испытаниями, проводимыми в этих колониях.

Акция была организована с целью донести это до международной общественности. В лозунгах представители колонизированных территорий отразили конкретные требования решения проблем, возникающих в результате пагубной деятельности колониальных держав на этих территориях. Скандировались лозунги: "Остановите нарушения прав человека на заморских территориях", "Выплатите компенсации пострадавшему населению", "Восстановите ущерб, нанесенный окружающей среде", "Услышьте голос коренных народов" и "Последствия ядерных испытаний на заморских территориях убивают людей".

Участники акции подчеркнули необходимость серьезного исследования современных последствий колониализма и решительных действий со стороны международного сообщества, заявили о важности принятия неотложных мер против эксплуатации и правонарушений, которые продолжаются даже после завершения колониальной эпохи. Участники призвали к большей международной солидарности против колониализма и более решительным политическим и правовым шагам для обеспечения прав коренных народов.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.