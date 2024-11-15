Председатель парламента Албании прибыла с визитом в Азербайджан

Председатель парламента Албании Элиза Спиропали 15 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали депутат парламента Парвана Велиева и другие официальные лица.

Отметим, что 16-17 ноября в рамках COP29 в Баку состоится Парламентская встреча, совместно организованная Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом, в которой примут участие 92 делегации из 66 стран и международных организаций.