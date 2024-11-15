"Карабах" привезет в Баку еще одну известную личность

Объявлено имя еще одного гостя, который примет участие в мероприятии по созданию совместного альянса футбольных клубов по борьбе с изменением климата в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку по инициативе футбольного клуба "Карабах".

İdman.biz сообщает, что по приглашению "Карабаха" в нашу страну приезжает известный спортивный комментатор Давид Гарридо.

Полюбившийся своими комментариями миллионам ведущий "Sky Sports" примет участие в мероприятии по формированию альянса. Выдающийся британец обладающий навыками комментировать на английском и испанском языках имеет более чем 20-летний опыт работы в этой сфере. Он будет ведущим мероприятия по созданию альянса, которое будет создано при поддержке председательства COP29 и Рамочной конвенции ООН по изменению климата (Framework Convention on Climate Change, UN FCCC), организованного совместно "Карабахом" и Ассоциацией европейских клубов (ECA).

Отметим, что мероприятие по созданию альянса, в который войдут "Карабах", а также "Ливерпуль", "Тоттенхэм" (оба Англия), "Атлетико Мадрид", "Реал Бетис" (оба Испания), "Фенербахче", "Галатасарай" (оба Турция), "Удинезе" (Италия), "Порту" (Португалия), "Фламенго" (Бразилия) и "Мальмё" (Швеция), состоится 16 ноября в 14:00 в зале "Насими" Голубой зоны и будет открыто для всех, кто прошел аккредитацию для Голубой зоны.