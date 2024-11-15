Великобритания привержена поддержке Глобального Юга в применении технологий управления углеродом.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр по климату Великобритании Керри Маккарти на министерской конференции по управлению выбросами углерода в рамках COP29.

"Великобритания привержена поддержке Глобального Юга и развивающихся стран в применении технологий управления углеродом и преодолении финансовых барьеров, с которыми они сталкиваются. Мы продолжим уделять приоритетное внимание климатическому финансированию, которое поможет уязвимым странам адаптироваться к последствиям изменения климата и поддерживать переход к низкоуглеродной экономике",- сказала министр.

Маккарти отметила, что Фонд декарбонизации промышленности в рамках программы по инновациям в области чистой энергии, реализуемой через программу Всемирного банка ESMAP, нацелен на улучшениt в области инноваций в чистой энергетике в развивающихся странах.

По ее словам, эта программа поможет развивать технологии чистой энергии, что повысит энергетическую безопасность и сократит выбросы.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.