В рамках COP29 прошло мероприятие "Карта чистого нуля: построение устойчивой энергетической системы"

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялась панель на тему "Карта чистого нуля: построение устойчивой энергетической системы".

Мероприятие было посвящено ключевым целям и сценариям, изложенным в Парижском соглашении, и исследовало глобальный переход к нулевым чистым выбросам, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На панели поднимались темы о том, как отрасли переходят на новые энергетические модели и инвестируют в зеленые технологии.

На мероприятии под модераторством профессора Университета AДА Дамьяна Крневика Мисковича, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов, генеральный директор SOCAR Green Эльнур Мусаев, государственный секретарь по декарбонизации Министерства энергетики Республики Молдова Каролин Новак и посол по особым поручениям по климату в Министерстве энергетики Венгрии Барбара Ботош обсудили экономические проблемы энергетических систем переходного периода, включая инвестиции в инфраструктуру, политические изменения и технологический прогресс.

На мероприятии, наряду с технологическими и экономическими аспектами, обсуждались социальные аспекты энергетического перехода, основанного на идее справедливого перехода. Было отмечено, что обеспечение участия всех сообществ в процессе перехода к устойчивой энергетике имеет решающее значение для равного социального развития. На сессии были рассмотрены способы энергетических переходов для создания новых рабочих мест, устойчивости сообществ и доступа к чистой энергии для всех, особенно в развивающихся странах. На мероприятии также обсуждались проблемы и возможности, связанные с доступом к энергии, доступностью и социально-экономическими последствиями переходного периода, а также подчеркивалась важность инклюзивных стратегий для достижения будущего с нулевым уровнем выбросов.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

А 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.