Партнерство ANAMA и Программы развития ООН - яркий пример сотрудничества

Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить, как борьба с минной угрозой и защита окружающей среды тесно взаимосвязаны, и для того, чтобы создать более безопасную и устойчивую среду. Во многих странах мира мины и неразорвавшиеся военные остатки войны представляют серьезную угрозу не только жизни и здоровью людей, но и почве и природным ресурсам, в том числе биоразнообразию. Даже после окончания конфликтов и очищения от мин их воздействие на окружающую среду сохраняется в течение многих лет и десятилетий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН, заместитель администратора Программы развития ООН, директор Регионального бюро ООН по Европе и СНГ Ивана Живкович на мероприятии, организованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программой развития ООН "Регулирование троп: климатическая устойчивость и борьба с минной угрозой для устойчивого развития" в рамках COP29.

Она отметила, что самым ярким примером сотрудничества в этой области является партнерство ANAMA и Программы развития ООН.

"Обе структуры эффективно сотрудничали в области борьбы с минной угрозой в Азербайджане и успешно действовали в направлении устранения опасностей, создаваемых минами и неразорвавшимися военными остатками войны", - отметила она.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.