Сахиба Гафарова встретилась с Терезой Мэй

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с 76-м премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, членом Палаты лордов баронессой Терезой Мэй.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече Сахиба Гафарова поделилась мнением о значении COP29.

Поздравив нашу страну с проведением столь важного глобального мероприятия, баронесса Тереза Мэй отметила, что COP29, в котором участвуют более 70 тысяч человек, находится в центре внимания всего мира. Гостья напомнила, что Глазго также в свое время принимал мероприятие COP, поэтому они хорошо понимают, какая огромная ответственность связана с ее организацией. Баронесса подчеркнула, что Азербайджан организовал COP29 на высоком уровне.

С.Гафарова отметила, что Азербайджан, как страна, подверженная воздействию изменения климата, всегда уделял большое внимание вопросам охраны окружающей среды, включая использование возобновляемых источников энергии - еще до своего председательства на COP29. Она также рассказала гостье о реализуемых на освобожденных от оккупации территориях проектах развития зеленой энергетики.

Председатель Милли Меджлиса отметила недопустимость политизации мероприятий, на которых обсуждаются такие важные вопросы.

В ходе беседы также была подчеркнута важная роль парламентов в борьбе с изменением климата.

На встрече также состоялся обмен мнениями о важности взаимодействия между парламентами как одного из факторов, играющих ключевую роль в развитии отношений между нашими странами. Гостья была проинформирована о Милли Меджлисе Азербайджана.

В ходе беседы также обсуждались вопросы гендерного равенства и положения женщин. Сахиба Гафарова сообщила, что в нашей стране вопросам женщин уделяется особое внимание.

На встрече были также затронуты темы сотрудничества Азербайджана с Содружеством Наций, гуманитарной и технической помощи, оказываемой малым островным развивающимся государствам через эту организацию, и инициатива нашей страны по организации Саммита по изменениям климата для развивающихся малых островных государств в рамках COP29.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.