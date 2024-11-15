Центр "чистой" энергии ECO-UNIDO будет проводить совместные исследования в области ВИЭ

Центр "чистой" энергии ECO-UNIDO будет устанавливать партнерские отношения с другими региональными и международными научно-исследовательскими институтами и организациями.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал на мероприятии по запуску Центра "чистой" энергии ECO-UNIDO.

"В рамках глобальной сети центров "чистой" энергии UNIDO Центр чистой энергии ECO-UNIDO будет устанавливать партнерские отношения с другими региональными и международными научно-исследовательскими институтами и организациями. Центр будет проводить совместные исследования в области возобновляемой энергии, энергоэффективности и изменения климата, а также предоставлять техническую поддержку и предлагать инновационные решения. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем, кто поддержал реализацию этой инициативы. Хотелось бы выразить нашу благодарность коллегам и партнерам из Турции и Узбекистана в связи с подписанием устава Центра чистой энергии. Это позволило нам уже начать "мягкий" запуск Центра чистой энергии в рамках COP29, что было чрезвычайно важно. Мы уверены, что деятельность Центра чистой энергии ECO-UNIDO внесет значительный вклад в укрепление энергетической безопасности в регионе ECO, в продвижение наших усилий по борьбе с изменением климата и достижение целей устойчивого развития", - отметил министр.