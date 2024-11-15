Страны, затронутые конфликтом и климатическим кризисом, получают самую низкую сумму климатического финансирования.

Как сообщает в пятницу Trend об этом заявил помощник министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам энергетики и устойчивого развития Абдулла Балала во время выступления на панельной дискуссии высокого уровня "Климат и мир: совместная деятельность, не оставляя никого позади" в рамках COP29, передает Day.Az.

Он отметил, что имеются примеры достижения устойчивых систем питания и водоснабжения, возобновляемых источников энергии, передовых механизмов социальной защиты и систем ожидаемых действий.

"Сегодня Бакинский призыв и Бакинский узел дают нам четкий месседж о том, что работа должна продолжаться единым фронтом. Сотрудничество Бакинского узла между председательствами и лидерами COP является благородной чертой, которая обеспечивает мир, спокойствие и восстановление сотрудничества в этой области, и будет в центре внимания будущих COP.

Со стороны ОАЭ мы будем работать через узел, чтобы продвигать результаты для климатического облегчения, восстановления и мирных деклараций",- добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.