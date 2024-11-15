Азербайджан намерен расширять сотрудничество с другими государствами-членами ECO в области "зеленой" энергетики и низкоуглеродной экономики.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал на мероприятии по запуску Центра "чистой" энергии ECO-UNIDO.

"В настоящее время Азербайджан активно работает с тремя государствами-членами организации - Турцией, Казахстаном и Узбекистаном - над созданием "зеленых" энергетических коридоров в регионе. Зеленые энергетические коридоры "Азербайджан-Турция-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан", способствующие развитию регионального рынка электроэнергии, которые являются ключевыми инициативами, усиливающими роль ECO-региона в укреплении энергетической безопасности и борьбе с изменением климата.

Эти коридоры укрепляют энергетическое сотрудничество между странами-членами ECO, интегрируют региональные энергетические сети и создают единую стратегическую платформу для достижения целей по нулевым выбросам углерода. Азербайджан намерен расширять сотрудничество с другими государствами-членами организации в области зеленой энергетики и низкоуглеродной экономики", - сказал он.