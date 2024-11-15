Обсуждено сотрудничество Азербайджана с компанией "Total Energies" в сфере "зеленой" энергии

В рамках COP29 на встрече министра Азербайджана экономики Микаила Джаббарова с генеральным исполнительным директором компании "Total Energies" Патриком Пуянне обсуждено сотрудничество в сфере производства возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

"В рамках COP29 состоялся деловой обед с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и генерального исполнительного директора компании "Total Energies" Патрика Пуянне. Состоялся обмен мнениями о деятельности лидеров отрасли по снижению выбросов метана, использовании потенциала нашей страны в этой сфере. Обсуждена реализация проектов по ветровой и солнечной энергетики и систем хранения энергии компании "Total Energies" в Азербайджане. Компания выразила заинтересованность в участии в проектах возобновляемой энергетики в Каспийском регионе. Также состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества для интенсивного продвижения "зеленой энергетики" в нашей стране", - говорится в информации ведомства.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.