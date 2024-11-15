Создание Центра "чистой" энергии ECO-UNIDO выведет энергетическое сотрудничество Азербайджана с государствами-членами ECO на новый уровень

Создание Центра "чистой" энергии ECO-UNIDO в Баку выведет энергетическое сотрудничество Азербайджана с государствами-членами ECO на новый уровень.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на мероприятии по запуску Центра "чистой" энергии ECO-UNIDO.

"Сегодня мы являемся свидетелями значительного этапа в создании Центра чистой энергии ECO-UNIDO в Баку в рамках конференции COP29. Эта инициатива имеет стратегическое значение не только для Азербайджана, но и для всех государств-членов ЕСО.

Открытие Центра чистой энергии еще больше укрепит лидерские позиции организации в энергетическом секторе, будет способствовать региональному сотрудничеству и ускорит переход на возобновляемые источники энергии.

Наша главная цель - содействовать устойчивому энергетическому переходу и привлечению инвестиций в зеленую энергетику в регионе, а также повышению энергоэффективности. Мы также нацелены на мобилизацию финансовых и технических ресурсов для развития проектов в области производства зеленой энергии и инфраструктуры", - подчеркнул он.