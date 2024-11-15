Центр "чистой" энергии в Азербайджане создаст благоприятные условия для развития региональных рынков устойчивой энергетики и привлечения инвестиций.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь ECO Асад Кхан на мероприятии по запуску Центра "чистой" энергии ECO-UNIDO.

"Центр создаст благоприятные условия для развития региональных рынков устойчивой энергетики и привлечения инвестиций. Мы уверены, что он станет важным элементом глобальной сети региональных центров устойчивой энергетики", - подчеркнул он.

Генсек отдельно отметил необходимость ускорения мобилизации ресурсов всеми заинтересованными сторонами, включая удвоение усилий по увеличению начального финансирования.

"Продвижение региональной энергетической повестки требует активного участия всех заинтересованных сторон. Необходимо разрабатывать такие региональные политики, которые будут не только эффективны сегодня, но и адаптируемы к изменяющимся условиям энергетического ландшафта.

Очевидно, что для успешной реализации проекта нужен постоянный диалог между государствами-членами. Этот диалог должен быть направлен на поиск новых подходов и инструментов для формирования устойчивой региональной энергетической повестки.

В связи с этим мы призываем государства-члены активно участвовать в обсуждениях и оперативно переходить к фазе программной деятельности. Мы уверены, что центр станет важным институтом для реализации наших общих целей в области чистой энергетики, и рассчитываем на поддержку со стороны государств-членов", - отметил генеральный секретарь.