Греция о подготовке к созданию первой площадки для хранения CO2

Греция разрабатывает первую национальную площадку для хранения CO2.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель министра окружающей среды и энергетики Греции Александра Сдуку на министерской конференции по управлению выбросами углерода в рамках СОР29.

"Проект поддерживается Фондом восстановления и устойчивости и по завершении сможет ежегодно хранить до 3 миллионов тонн CO2. Мы завершаем разработку нормативной базы для улавливания, транспортировки, использования и хранения углекислого газа. Многие крупные отрасли, такие как нефтепереработка и производство цемента, уже разрабатывают планы по улавливанию углерода", - сказала Сдуку.

Она отметила, что Греция привлекла три четверти миллиарда евро из фондов Европейского союза для поддержки крупных предприятий-эмитентов. Кроме того, национальная газовая транспортная система модернизируется для создания инфраструктуры, необходимой для транспортировки углерода с промышленных объектов на места хранения.

По ее словам, Греция также изучает возможности хранения CO2 в других странах, таких как Египет, что подчеркивает международный характер инициативы.

"Наша цель - создать сильный портфель проектов к 2030 году. Мы полностью разделяем мнение коллег о необходимости коллективных усилий для достижения климатических целей", - добавила Александра Сдуку.