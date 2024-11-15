Япония о ключевых приоритетах страны в глобальных усилиях по декарбонизации

Наши основные цели - это одновременное достижение декарбонизации, экономического роста и стабильного энергоснабжения, а также реализация различных подходов к углеродной нейтральности.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель генерального директора по политике "зеленой трансформации" министерства экономики, торговли и промышленности Японии Такехиро Тадзири на министерской конференции по управлению выбросами углерода в рамках СОР29.

"Мы стремимся учитывать экономические и энергетические условия каждой страны, используя все доступные технологии и источники энергии. Для достижения этих целей Япония в мае 2024 года приняла Закон о бизнесе в области улавливания и хранения углерода (CCS), который создает правовую основу для развития этой отрасли. Также ведется поддержка девяти передовых CCS-проектов, направленных на создание комплексной цепочки стоимости - от источников CO2 до методов транспортировки и хранения", - заявил он.

Представитель Японии также отметил, что страна активно содействует глобальному развитию технологий управления углеродом. В сотрудничестве с Экономическим исследовательским институтом АСЕАН и Восточной Азии Япония способствует обмену знаниями о технологическом развитии и правовом регулировании в азиатском регионе.

"Эти инициативы подчеркивают приверженность Японии инновационным подходам и международному сотрудничеству для достижения углеродной нейтральности к 2030 году", - добавил он.