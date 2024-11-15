https://news.day.az/politics/1707529.html Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях "Синий Кит-2024" - ФОТО В Восточном Средиземноморье состоялись учения "Синий Кит-2024", организованные Вооруженными силами Турецкой Республики. Об этом пятницу сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях "Синий Кит-2024" - ФОТО
В Восточном Средиземноморье состоялись учения "Синий Кит-2024", организованные Вооруженными силами Турецкой Республики.
Об этом пятницу сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.
"В учениях приняли участие 62 единицы военно-морских и военно-воздушных сил и средств из 13 стран, которые выполнили учебные задачи, улучшив свои знания и навыки в области подводных оборонительных боев и совместных военно-морских операций.
Группа военнослужащих армии Азербайджана приняла участие в учениях "Синий Кит-2024" в качестве наблюдателей", - говорится в сообщении ведомства.
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