Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях "Синий Кит-2024"

В Восточном Средиземноморье состоялись учения "Синий Кит-2024", организованные Вооруженными силами Турецкой Республики.

Об этом пятницу сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.

"В учениях приняли участие 62 единицы военно-морских и военно-воздушных сил и средств из 13 стран, которые выполнили учебные задачи, улучшив свои знания и навыки в области подводных оборонительных боев и совместных военно-морских операций.

Группа военнослужащих армии Азербайджана приняла участие в учениях "Синий Кит-2024" в качестве наблюдателей", - говорится в сообщении ведомства.