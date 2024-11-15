В рамках COP прошла встреча лидеров устойчивого развития

В рамках COP29 была организована встреча с участием высокопоставленных лидеров для содействия сотрудничеству в области климатической деятельности и устойчивого развития, организованная Центром анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики и Сетью центров 4-й промышленной революции Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече присутствовали руководители и государственные чиновники из более чем 70 местных и международных компаний.

Управляющий директор Всемирного экономического форума и глава Центра природы и климата Джим Хуэй приветствовал участников и подчеркнул роль лидерства в достижении целей в области устойчивого будущего и нулевых выбросов.

На встрече, в которой также приняли участие руководящие лица и эксперты Центра природы и климата ВЭФ, обсуждались вопросы стратегического сотрудничества в области энергетического перехода, управления природными ресурсами и усиления климатических мер. Были отмечены стратегические инициативы по повышению роли Азербайджана в борьбе с изменением климата и достижению целей сокращения выбросов.

В рамках мероприятия также состоялась сессия "От амбиций к действию: сотрудничество для климатических решений и политики".

В конце были проведены обсуждения "Каковы инновационные партнерства и инвестиции, которые необходимо масштабировать, чтобы достичь будущего с нулевым уровнем выбросов, позитивного для природы и социально справедливого?".

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.