Италия гордится тем, что является ведущим партнером инициативы COP29 по климату и миру, и демонстрирует полную приверженность решению этой проблемы.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный посланник Италии по изменению климата профессор Франческо Корваро во время выступления на панельной дискуссии высокого уровня "Климат и мир: совместная деятельность, не оставляя никого позади" в рамках COP29.

Он отметил, что изменение климата - одна из проблем этого века, человечества.

"Мы сталкиваемся с реальностью, когда интенсивность и частота чрезвычайных природных явлений возрастают, от чего страдают люди во всем мире. Однако не всех стран это касается одинаково. Некоторые регионы более уязвимы к воздействию изменения климата и менее готовы к его смягчению и адаптации к нему.

Негативные последствия изменения климата в одних и тех же регионах мира могут усилить социальную нестабильность и увеличить конкуренцию за доступ к природным ресурсам, таким как вода. Изменение климата - это глобальная угроза, которая усугубляет нехватку воды, отсутствие продовольственной безопасности и деградацию почвы.

Эти факторы могут дестабилизировать регионы и поставить под угрозу целые сообщества, вызывая конфликты. Среди нас непропорционально страдают от этого кризиса наиболее уязвимые представители общества - женщины, дети и те, кто живет в районах, пострадавших от конфликта.

В этом контексте Италия осознает свою жизненно важную роль и ответственность. Наряду с нашими уважаемыми партнерами Азербайджаном, Египтом, Германией, ОАЭ и Великобританией, мы привержены развитию международного сотрудничества в рамках Бакинского Акта о климате и действиях в области мира",- добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.