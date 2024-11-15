COP29 собрала тысячи представителей НПО со всего мира

Конференция COP29 собрала около 10 000 представителей НПО со всего мира, создав по-настоящему демократическое пространство для гражданского общества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполнительный директор Агентства по государственной поддержке НПО Айгюн Алиева.

"Сегодня мы объединились здесь под общим девизом: продвижение мер по борьбе с изменением климата посредством сотрудничества Юг-Юг с особым акцентом на неоценимую роль НПО", - сказала она, подчеркнув приверженность Азербайджана инклюзивному диалогу и глобальному сотрудничеству.

Исполнительный директор Агентства рассказала об усилиях Азербайджана по обеспечению ключевой роли гражданского общества в климатических переговорах: "Обеспечивая возможность услышать различные точки зрения, мы работаем над достижением климатических целей, которые являются не только амбициозными, но и справедливыми для всех".

Особое внимание, по ее словам, уделено поддержке развивающихся стран. "Сегодняшнее мероприятие отражает неизменный приоритет Азербайджана: обеспечение того, чтобы наименее развитые страны (НРС), развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ), и малые островные развивающиеся государства (МОРАГ), которые наиболее уязвимы к климатическим изменениям, были активными участниками в разработке климатических решений", - добавила она.

Национальный форум НПО Азербайджана получил особое признание за содействие глобальному партнерству. "Этот форум проложил путь к прочному наследию сотрудничества, которое будет продолжаться и после COP29, вдохновляя на создание постоянных партнерских отношений между НПО, присутствующими здесь сегодня, и укрепляя солидарность через границы", - отметила Айгюн Алиева.

В завершение она подчеркнула важность роли НПО в решении климатического кризиса.