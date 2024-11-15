COP for Hope: Надеемся, что в следующем году начнет действовать централизованная торговля углеродом

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики, главный исполнительный директор COP29 по Азербайджану Эльнур Солтанов.

Как сказал Trend Э.Солтанов, самый большой успех, достигнутый в рамках COP29 - это очень серьезный прогресс в отношении пункта 4 статьи 6 Парижского соглашения, передает Day.Az.

Он выразил надежду, что благодаря созданному импульсу, статья 6 будет функциональной уже в 2025 году.

"Это очень серьезный результат. Хотя процесс начался в Шарм-эль-Шейхе, серьезных результатов добиться не удалось. В Дубае этого тоже не произошло, хотя достижение результата было очень близко. Но этот результат был достигнут в Баку. Ведутся работы и по другим пунктам статьи 6 Парижского соглашения. Мы уверены и надеемся, что благодаря этому импульсу, который мы создали, статья 6 будет функциональной уже в 2025 году, и начнется централизованная торговля углеродом. Я бы сказал, что это самый большой успех, достигнутый в рамках COP29", - сказал Э. Солтанов.

Касательно переговорного процесса он сказал, что прогресс по мандату продолжается во всех сферах, идут напряженные переговоры. "Мы уверены, что в результате достигнем поставленных целей", - сказал Э.Солтанов.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.