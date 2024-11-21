Samsung разрабатывает необычную тройную раскладушку

Samsung работает над созданием инновационного "трехстворчатого" смартфона, который будет выпущен в 2025 году. Особенностью этого устройства станет его способность складываться внутрь, что отличает его от конкурентов. Об этом сообщает издание Android Headlines (AH), ссылаясь на Южнокорейское издание ET News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Samsung уже приступила к разработке смартфона, который складывается вдвое. По данным ET News, дизайн устройства будет готов уже к концу текущего месяца.

"Samsung стремится не только догнать, но и обогнать своих китайских конкурентов, таких как Vivo и Honor, которые уже представили более тонкие и многофункциональные складные телефоны. Huawei Mate XT стал первым трехстворчатым мобильным устройством на коммерческом рынке, что подстегнуло Samsung к инновациям", - пишет AH.

Согласно последней утечке, смартфон Samsung будет складываться внутрь левой и правой частями, что позволит увеличить экран устройства до 9 или 10 дюймов в полностью разложенном виде.