Apple готовит к выходу ноутбук с поддержкой SIM-карт

В будущих ноутбуках MacBook может появиться поддержка сотовой связи на базе фирменного модема.

Как передает Day.Az, об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

Отмечается, что Apple начала разрабатывать чип, объединяющий функции сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth, еще в начале 2023 года. Первое поколение модема Apple появится в iPhone и iPad в 2025 году, а первым устройством с собственным модемом станет iPhone SE (2024), презентация которого ожидается весной 2025 года.

Как сообщает Bloomberg, MacBook может получить такой чип только во втором поколении. Это позволит пользователям ноутбуков выходить в интернет без Wi-Fi. На сегодняшний день эта функция доступна только для iPhone, Apple Watch и iPad.

По словам Гурмана, поддержка сотовой связи не появится в ноутбуках Apple до 2026 года, когда компания выпустит модем второго поколения, который сможет поддерживать более высокие скорости.

Также он отмечает, что поддержку сотовой связи получит шлем смешанной реальности Vision Pro, однако его релиз тоже ожидается не раньше выхода второго поколения модема Apple.