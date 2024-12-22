Пользователи пожаловались на антибликовое покрытие смартфонов Samsung

Пользователи Samsung Galaxy S24 Ultra, изначально восхвалявшие антибликовое покрытие дисплея, спустя год жалуются на его отслаивание.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал GizmoChina.

Жалобы пользователей указывают на то, что антибликовое покрытие, обеспечивающее четкость экрана и отсутствие бликов, изнашивается значительно быстрее, чем ожидалось. Так, пользователь соцсети X (ранее Twitter) с ником xeetechcare поделился фотографией устройства, где видно отслаивание по правому краю экрана и пятна по всей поверхности дисплея. При этом, если верить пользователю, устройство не подвергалось воздействию внешних факторов, таких как ключи или монеты в кармане.

Эксперты считают, что покрытие может быть слишком хрупким, чтобы выдерживать регулярное использование. Это может объяснить, почему многие пользователи сталкиваются с этой проблемой вскоре после покупки устройства.

Компания Samsung пока не комментировала ситуацию. На сайте Samsung Community были замечены сообщения пользователей о проблемах с олеофобным покрытием, однако компания не стала покрывать этот дефект гарантией, сославшись на естественный износ.