Лавровый лист - постоянный обитатель кухонных шкафчиков. Ведь эту средиземноморскую пряность используют в кулинарии повсеместно: супы, рагу, тушеное и жареное мясо, маринады и соления, соусы и подливы намного вкуснее с лаврушкой. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что лавровый лист - популярный продукт в народной медицине, и спектр его применения - огромен.

Дело в том, что эта специя содержит эфирные масла, фитонциды, дубильные вещества, а также органические кислоты - уксусную и валерьяновую. Это природный антибиотик с колоссальным противовоспалительным действием!

Лавровый лист растет в субтропическом климате, впитывая в себя много солнечной энергии. Может, именно этим обусловлено его чудотворное воздействие на организм...

Теперь я знаю, что многие лекарства можно заменить обычным лавровым листом. При высушивании пряность сохраняет все полезные вещества в своем составе. Для этих рецептов используется именно сушеный лавровый лист. Для приготовления отваров и настоев используй глиняную или эмалированную посуду, ни в коем случае не металлическую.



Польза лаврового листа

При диабете

С помощью лаврового листа можно понизить уровень сахара в крови. В термос насыпь 10 листьев пряности, залей их 3 стаканами кипятка. Настой будет готов через 3 часа. Принимай лечебное средство по половинке стакана за 30 минут до принятия пищи 3 раза в день. Курс лечения - 2 недели, после этого следует прерваться на 2 недели. Рецепт полезен не только страдающим диабетом людям, но и тем, кто хочет отрегулировать углеводный обмен!



Для похудения

Как логическое продолжение рецепта № 1 - восстановление углеводного обмена способствует похудению. Измельчи 5-6 листов и залей их стаканом холодной воды, оставь на ночь. Утром прокипяти лавровую воду в течение 15 минут. Дай постоять отвару под крышкой еще 30 минут. Процеди отвар и пей его за полчаса до приема пищи 3 раза в день. Курс лечения - неделя, после этого нужен обязательный перерыв на 2 недели. Чтобы отвар был вкуснее, можно добавить в него различные специи: имбирь, фенхель, кардамон, корицу, мускатный орех, сушеную гвоздику, а также мёд.



Для лечения болезней ротовой полости

Если у тебя наблюдается неприятный запах изо рта, ты страдаешь от стоматита, гингивита или пародонтоза - просто жуй лавровый лист в перерыве между едой, за час до или после приема пищи. Эффект восхитительный!



При бессоннице

Запах лаврового листа успокаивает не хуже, чем валериана. Зашей несколько листов в подушку, и ты будешь спать безмятежно, как ребенок. Для детей это средство особенно полезно - такая ароматерапия поможет малышу спать крепко и меньше просыпаться ночью.



При кожных заболеваниях

Антимикробные свойства лаврового листа позволяют использовать его для лечения кожных высыпаний, аллергии, раздражения и даже пролежней. Измельчи лавровый лист в ступке или кофемолке так, чтобы получилось 1,5 ст. л. пыли и мелких частичек листа. Залей смесь стаканом растительного масла и настаивай в холодильнике в течение недели. Смазывай лавровым маслом травмированные места 2 раза в день. Это отличное заживляющее средство! Очень здорово этим маслом смывать макияж с глаз!



При грибковых заболеваниях

Лавровый лист обладает антигрибковым действием, избавляет от потливости ног. Залей 0,5 л кипятка 10 листочков лаврового листа, дай им настояться. Делай ванночки с этим настоем 2-3 раза в неделю, и проблема станет тебя беспокоить гораздо меньше!



При почечной недостаточности

Лавровый лист обладает мочегонным эффектом, он показан для профилактики и лечения заболеваний почек. 1 ч. л. измельченных лавровых листьев залей 2 стаканами кипятка и прокипяти на сильном огне в течение 2 часов. Дай настояться отвару 3 часа. Пей его 2 раза в день по 1 столовой ложке.



При укусе пчелы

Разжуй лавровый лист, приложи к месту укуса и перевяжи или заклей пластырем. Воспаление и зуд быстро исчезнут!



Для ароматизации воздуха в помещении

Дезинфицирующие свойства лаврового листа очень мощные благодаря эфирным маслам в его составе. Прокипяти 10-15 листов и оставь емкость с лавровой водой в комнате. Скоро появится приятный пряный аромат, а болезнетворные бактерии будут побеждены!



Обрати внимание! Беременным женщинам и кормящим матерям, а также людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, больным тяжелыми формами диабета эти рецепты противопоказаны. Лечебное воздействие лаврового листа настолько сильное, что перед его применением уместно проконсультироваться с врачом.



Лавровый лист - истинный лекарь. Сложно найти пряность, обладающую настолько сильным целебным действием! Поделись этими полезными рецептами для здоровья с друзьями, использовать лавр в лечебных целях - блестящая идея!

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