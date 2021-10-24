Эксперт назвал плюсы одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа

Сочетать вакцинацию от COVID-19 и гриппа можно, это не опасно и дает возможность за один визит в медучреждение защититься сразу от двух инфекций, сообщил "Российской газете" заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган, передает Day.Az.

"Так как осенне-зимний сезон благоприятен для гриппа, врачи обеспокоены возможной "твиндемией", то есть сочетанием нынешнего подъёма COVID-19 и эпидемии гриппа. Вот почему это как никогда важно - получить вакцинацию как от гриппа, так и от COVID-19, - пояснил Михаил Каган. - Эти вакцины можно вводить одновременно, они не мешают друг другу и при этом не возрастает частота побочных реакций".

Если пациент решает сделать сразу две прививки - вакцины, согласно инструкции, вводят одну за другой, двумя инъекциями в разные части тела, обычно в правое и левое плечо. Такая же схема, кстати, применяется в течение многих лет и при вакцинации от гриппа и пневмококка, в том числе, у пожилых пациентов.

"Целесообразность одновременного введения вакцин была доказана ранее в США в отношении сочетания вакцины против гриппа с вакцинами против COVID-19 "Модерна", "Пфайзер" и "Джонсон и Джонсон", а также недавно в России при сочетании вакцины против гриппа со "Спутником V", - отмечает Михаил Каган. - Основное преимущество подобного подхода заключается в облегчении логистики, что важно при текущей перегрузке системы здравоохранения".

Также Каган обратил внимание, что такой подход к вакцинации благоприятен и для людей - им не нужно идти в медучреждение дважды. "Теперь наши соотечественники могут получить вакцину против COVID-19 и прививку от гриппа во время одного визита в поликлинику, что уменьшает вероятность контакта с человеком, инфицированным ковидом", - подчеркнул эксперт.

Михаил Каган пояснил, что действовавшая до недавнего решения рекомендация соблюдать перерыв между этими двумя вакцинами "была сделана из-за излишней осторожности, а не из-за каких-либо известных проблем безопасности или иммуногенности".

"В настоящее время собран значительный объем данных, доказывающих безопасность и эффективность совместного введения этих двух вакцин. Кроме того, большой опыт с вакцинами, не относящимися к COVID-19, показал, что профили иммуногенности и нежелательных явлений, как правило, схожи, когда вакцины вводятся одновременно и когда они вводятся отдельно. Например, широко применяемая в детском возрасте вакцина "Пентаксим" обеспечивает одновременный иммунитет сразу от пяти инфекций", - заключил Михаил Каган.