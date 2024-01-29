Названы способы увеличить продолжительность жизни за 5 минут в день

Врач, специализирующийся на антивозрастной и регенеративной медицине, Кьен Вуу подсказал способы, которые требуют совсем немного времени, но помогают жить дольше. Его советы приводит Business Insider.

Первым способом увеличить продолжительность жизни Вуу назвал микромедитацию. По его словам, это короткие дыхательные практики, на выполнение которых требуется около минуты. Положительное воздействие на здоровье они оказывают за счет успокоительного эффекта. Вуу посоветовал в стрессовой ситуации сконцентрироваться на дыхании: сделать глубокий вдох, досчитать до четырех, далее задержать дыхание и досчитать до семи, выдох - на счет восемь.

Второй метод борьбы со старением, по мнению Вуу, - это регулярная физическая активность. Он считает, что для поддержания молодости достаточно делать легкую зарядку в течение пяти минут. Секрет в том, указал врач, что такие спортивные паузы нужно устраивать каждый день и как можно чаще.

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