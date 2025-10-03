Найден способ вернуть антибиоткам силу против устойчивых бактерий

Фермент эндолизин возвращает антибиотикам способность уничтожать устойчивые бактерии. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе эксперимента ученые ввели мышам устойчивые пневмококки, вызывающие воспаление оболочек мозга. После этого грызунам назначили пенициллин в сочетании с эндолизином - ферментом, разрушающим бактериальную клеточную стенку. Такая комбинация восстановила способность антибиотика уничтожать возбудителей - все подопытные мыши выздоровели без симптомов заболевания.

По словам руководителя исследования, доцента медицинской микробиологии Федерико Иовино, эндолизин проникал в мозг за несколько часов.

"Высокая скорость действия фермента открывает новые перспективы лечения менингита - инфекционного воспаления мозговых оболочек головного и спинного мозга", - объяснил исследователь.

При этом, как отметил ученый, терапия должна начинаться в течение двух суток с момента заражения. При задержке лечения повышается риск неврологических осложнений и летального исхода.

Резистентность к антибиотикам уже называют "молчаливой пандемией": число бактерий, устойчивых к существующим препаратам, постоянно растет. Это осложняет лечение тяжелых инфекций, включая пневмонию и менингит. По оценкам Иовино, через 20-30 лет именно устойчивые бактерии станут главной причиной смертности, "опередив" рак по числу летальных исходов.