Названы два гельминта, которые вызывают рак

Два гельминта являются канцерогенами 1-го типа: кровяной и печеночный сосальщики. Об этом "Газете.Ru" рассказала директор НИИ морфологии человека им. Авцына ФГБНУ "РНЦХ им. академика Б.В. Петровского", главный научный сотрудник референс-центра инфекционной и вирусной онкопатологии, патологоанатом Людмила Михалева, передает Day.Az.

"Кровяные сосальщики распространены в тропических странах, их проникновение в организм человека происходит при контакте с зараженной водой, после чего сосальщик может паразитировать в органах мочеполового тракта на протяжении 40 лет, вызывая хроническое воспаление и как итог - злокачественную опухоль мочевого пузыря", - отметила врач.

Печеночные сосальщики распространены в нашей необъятной стране и странах Азии. Заражение происходит, как правило, при употреблении термически необработанной рыбы с сохранением в ней возбудителей, после чего происходит паразитирование в желчных протоках с возможным развитием опухоли.

"Трематодозы - заболевания, вызываемые паразитическими плоскими червями, относящимися к классу сосальщиков. Международное агентство по изучению рака отнесло возбудителей описторхоза и клонорхоза (оба заболевания вызываются печеночными сосальщиками) к канцерогенам первой категории. Описторхоз и клонорхоз являются причиной развития инфекций желчевыводящих путей, механической желтухи, цирроза печени, а также опухолей гепатобилиарной системы - холангиокарциномы", - заключила доктор.