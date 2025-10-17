Ученые назвали удобный способ сохранить бодрость при простуде

Ученые из Кардиффского университета (Великобритания) обнаружили, что мятные леденцы могут облегчить симптомы простуды, улучшая самочувствие, настроение и внимание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в исследовании, опубликованном в World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (WJPPS).

В десятинедельном исследовании принял участие 81 студент. Часть испытуемых во время наблюдения перенесла респираторные инфекции в легкой форме. Заболевших разделили на три группы: первая получали мятные леденцы, вторая - карамельные леденцы без мяты, а третья не вносила изменений в рацион.

Тесты показали, что при простуде снижается скорость реакций, в том числе замедляются движения глаз и ухудшается концентрация внимания. Однако в рамках эксперимента у тех, кто принимал мятные леденцы, показатели бодрости и внимания улучшались почти до нормального уровня.

По словам руководителя исследования, профессора Энди Смита, ментол и другие ароматические соединения активируют участки мозга, связанные с бодрствованием, и ослабляют восприятие усталости.

"Даже простое средство вроде мятного леденца может реально повлиять на самочувствие во время болезни", - отметил он.