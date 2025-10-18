Людей старше 50 лет предупредили об опасности одного витамина

Гериатр Кристофер Норман предупредил, что избыток витамина А представляет опасность для людей старше 50 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова передает издание El Español.

Как отметил Норман, многие люди в этом возрасте в связи с хроническими проблемами со здоровьем начинают употреблять различные биологические добавки. Однако, по его словам, многочисленные исследования показывают, что, например, витамин А можно получать в достаточном количестве, если просто сбалансированно питаться.

"Следует с осторожностью употреблять добавки витамина А, поскольку он может снизить плотность костей, вызвать повреждение печени и боль в суставах", - предупредил врач. Кроме того, при переизбытке этого вещества в организме повышается риск переломов и проблем с подвижностью и равновесием, а эти характеристики критически важны после 50 лет.