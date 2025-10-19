Врач назвала способы почистить печень после отказа от алкоголя

При регулярном употреблении спиртного нагрузка на печень многократно возрастает, и со временем могут развиться серьезные нарушения. Однако, если печень не слишком сильно поражена, восстановить ее здоровье возможно. О том, как это сделать, "Известиям" 18 октября рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Валерия Ломова, передает Day.Az.

По словам специалиста, злоупотребление алкоголем может привести к таким заболеваниям, как жировой гепатоз, цирроз, алкогольная кардиомиопатия и даже онкологические процессы, включая рак печени.

"На ранних стадиях, при стеатозе, восстановить нормальную функцию печени можно достаточно быстро - если строго соблюдать рекомендации врача", - отметила Ломова.

Первое и самое важное условие восстановления - полный отказ от алкоголя. Если при этом у человека есть лишний вес, необходимо заняться его снижением и пересмотреть рацион питания.

Если пациент обратился к врачу уже на этапе формирования фиброза, требуется профессиональное наблюдение. Врач проведет необходимую диагностику и подберет индивидуальное лечение. Даже при серьезных изменениях отказ от спиртного, соблюдение диеты и правильно назначенная терапия способны заметно улучшить состояние печени.

Большое значение имеет сбалансированное питание. Суточная калорийность, по словам специалиста, должна составлять не менее 2 тыс. ккал, а количество белка - около 1-1,5 г на килограмм массы тела. При этом стоит исключить из меню жирное, острое и жареное, отказаться от консервов, колбас и избытка соли. В рационе должны преобладать овощи, зелень, ягоды, нежирные сорта рыбы и мяса.

"Чтобы ускорить очищение печени от токсинов, необходимо соблюдать правильный питьевой режим. Употребление достаточного количества чистой воды комнатной температуры помогает организму выводить вредные вещества естественным путем", - добавила Ломова.

По словам гастроэнтеролога, сегодня существует множество препаратов для поддержки и восстановления печени, однако их назначение должно происходить только после консультации со специалистом.

Еще один важный фактор, который часто недооценивают, - физическая активность. Регулярные тренировки, даже умеренные, способствуют насыщению органов кислородом, улучшают обмен веществ и ускоряют процессы регенерации тканей.

"Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, рациональное питание и движение - вот основные условия, при которых печень имеет все шансы полностью восстановиться", - подытожила Ломова.