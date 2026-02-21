Ученые назвали причину ухудшения памяти

Мозг может реагировать на неправильное питание очень быстро - буквально за несколько дней. И причина кроется не только в жирной пище или сахаре, но и в дефиците клетчатки.

Как передает Day.Az, такой вывод сделали ученые Института мозга Университета Огайо (Колумбия, США).

Исследование, опубликованное в журнале Brain, Behavior and Immunity, показало, что отсутствие клетчатки в рационе ухудшает эмоциональную память, за которую отвечает миндалевидное тело в мозге.

Эмоциональная память - это способность запоминать связь между событиями и их неприятными последствиями (например, "здесь было опасно", значит, "сюда больше не идем"). Даже если в рационе присутствуют жиры или сахар, дефицит клетчатки ухудшает этот тип памяти.

Почему ухудшается память?