Ученые назвали причину ухудшения памяти
Мозг может реагировать на неправильное питание очень быстро - буквально за несколько дней. И причина кроется не только в жирной пище или сахаре, но и в дефиците клетчатки.
Как передает Day.Az, такой вывод сделали ученые Института мозга Университета Огайо (Колумбия, США).
Исследование, опубликованное в журнале Brain, Behavior and Immunity, показало, что отсутствие клетчатки в рационе ухудшает эмоциональную память, за которую отвечает миндалевидное тело в мозге.
Эмоциональная память - это способность запоминать связь между событиями и их неприятными последствиями (например, "здесь было опасно", значит, "сюда больше не идем"). Даже если в рационе присутствуют жиры или сахар, дефицит клетчатки ухудшает этот тип памяти.
Почему ухудшается память?
- Из-за нехватки клетчатки в кишечнике падает уровень бутирата - короткоцепочечной жирной кислоты, которую производят бактерии при ферментации клетчатки.
- Изменялась работа микроглии - иммунных клеток мозга: их митохондрии функционировали иначе.
- Эффекты проявлялись и до развития ожирения, то есть независимо от массы тела.
