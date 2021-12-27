Учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева навестила новорожденного львенка в Бакинском зоологическом парке

Недавно у львов, обитающих в Бакинском зоологическом парке, родился львенок.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Общественном объединении IDEA, посетившая Бакинский зоопарк учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева навестила львенка, ознакомилась с его состоянием и условиями содержания, передает Day.Az.

Из-за того, что мать львенка не опытная и не может ухаживать за детенышем, новорожденный содержится в другом месте. В настоящее время он размещен в специально оборудованном теплом помещении под постоянным контролем врача и сотрудников зоопарка. Рождением примерно трехкилограммовой самочки число львов, содержащихся в зоопарке, дошло до пяти.

Как известно, Бакинский зоологический парк, реконструированный по инициативе Лейлы Алиевой, распахнул двери для посетителей в октябре этого года. Для животных, содержащихся в зоопарке, построены более удобные вольеры, акватеррариум, контактный зоопарк, искусственное озеро, бассейны и ветеринарная клиника. Вольеры, в которых содержатся животные, подготовлены с учетом своеобразных потребностей каждого вида, и расширены в достаточной степени.

Необходимо особо отметить не только обновленный облик Бакинского зоопарка, но и новый подход и добрую волю в отношении его обитателей. Так, главная цель заключается в превращении зоопарка в учебный, исследовательский и консервационный центр, способный информировать гостей о живой природе, в частности фауне Азербайджана. В этом смысле созданы благоприятные условия для увеличения и реинтродукции природной популяции видов, занесенных в Красную книгу Азербайджана, размножения содержащихся здесь животных.