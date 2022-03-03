https://news.day.az/officialchronicle/1440945.html Президент Ильхам Алиев принял нового председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» в видеоформате - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял нового председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» в видеоформате - ФОТО
Третьего марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате Шахина Сеидзаде в связи с его назначением на должность председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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