Президент Ильхам Алиев принял нового председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» в видеоформате

Третьего марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате Шахина Сеидзаде в связи с его назначением на должность председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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