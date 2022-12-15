https://news.day.az/officialchronicle/1519920.html Досрочно прекращены полномочия судьи Сабунчинского районного суда города Баку
Досрочно прекращены полномочия судьи Сабунчинского районного суда города Баку
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий судьи Сабунчинского районного суда города Баку Сулеймана Ахмед оглу Агаева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, с учетом предложения Судебно-правового совета принимается решение досрочно прекратить полномочия судьи Сабунчинского районного суда города Баку Сулеймана Ахмед оглу Агаева.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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