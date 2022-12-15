Досрочно прекращены полномочия судьи Сабунчинского районного суда города Баку

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий судьи Сабунчинского районного суда города Баку Сулеймана Ахмед оглу Агаева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, с учетом предложения Судебно-правового совета принимается решение досрочно прекратить полномочия судьи Сабунчинского районного суда города Баку Сулеймана Ахмед оглу Агаева.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.