Эдвард Эриксон: "События 1915 года в Турции спровоцировали армянские революционеры"

В Москву для презентации научно-исторической монографии "Турки и армяне: исследование борьбы с повстанцами", выпущенной в этом году на русском языке, прибыл из США ее автор, известный военный историк Эдвард Дж.Эриксон. "Вестник Кавказа" побеседовал с американским исследователем об основных итогах его работы и значимости подобных независимых трудов по истории событий 1915 года в Турции для науки. Day.Az представляет читателям данное интервью.

- На какие актуальные вопросы о событиях 1915 года в Турции отвечает ваша книга?

- В 1915 году, в начале Первой мировой войны армянские жители Османской империи были переселены из своих домов во временные лагеря в рамках программы по предотвращению революционной деятельности - это событие за последние 100 лет часто представлялось в качестве геноцида, прототипа Холокоста. Моя книга погружает события переселения в исторический контекст: этих людей переселяли в связи с войной и в целях национальной безопасности. Также моя книга ставит своей задачей объяснить, почему около 350 тыс. армянских граждан Османской империи было переселено в долину Евфрата, представляя, таким образом, альтернативную трактовку событий 1915 года.

- Какие мифы о событиях 1915 года в Турции удалось вам опровергнуть?

- Главная мысль моей книги заключается в том, что османские армяне - не все, но некоторые из них - участвовали в революционной деятельности. В те годы это было очень распространено: у болгар была революция против Османской империи, у греков была революция против Османской империи, в Македонии была революция против Османской империи. Все эти народы в итоге завоевали независимость. Поэтому, когда армянские революционеры стали планировать и вести конспирологическую деятельность в 1890-1910-х годах, это очень напугало османское правительство, так как было воспринято как угроза для империи. Когда в 1914 году началась Первая мировая война, армянские революционные комитеты стали действовать вместе с русскими, англичанами и французами с целью получить независимость, то есть не все армяне, но некоторое количество армянских революционеров работало над тем, чтобы разрушить Османскую империю изнутри. И это привело к переселению людей в качестве меры по пресечению революционной деятельности.

Здесь нужно понимать, что туркам пришлось учиться, как это делать, ведь они никогда не занимались переселением больших групп граждан. Они учились на опыте испанцев на Кубе в 1895 году, на опыте англичан в Бурской войне в 1899 году и на опыте американцев на Филиппинах в 1900 году. Как известно, есть несколько способов пресечь революцию - вы можете отправить войска для подавления мятежников или можете переселить людей. Османская империя сделала выбор в пользу переселения, и вот этот важный момент выбора нигде в мире не понимают, кроме самой Турции. И в раскрытии этих фактов состоит ценность моей книги.

- По вашей оценке, какое место займет ваша работа в корпусе исследований событий 1915 года?

- Я рассматриваю события как военный историк. Большинство историков до сих пор руководствовались подходом, что армянское население Османской империи переселяли, во-первых, с намерением их всех казнить, во-вторых, потому что турки якобы ненавидели христиан, в-третьих, потому что армяне составляли экономическую конкуренцию туркам, забирали вместе с евреями турецкие деньги, потому что лучше умели вести бизнес. То есть историки предлагали социальные, политические и экономические объяснения событий 1915 года. Значение моей книги в том, что я рассматриваю переселение и гибель этих людей в военном контексте: это произошло не в 1910 году, до войны, и не в 1920 году, после войны - это произошло в середине Первой мировой войны, в связи с чем невозможно понять причины переселения армян без понимания военного контекста. Я первый человек, который собрал всю картину событий, происходивших во время войны.

Многие люди, которые пытались разобраться в этом вопросе, уже имеют свое сложившееся мнение. Армяне по всему миру, то есть граждане Армении и армянские диаспоры в США, Франции, России и других странах считают, что это был геноцид. Турки тоже имеют свое четкое мнение, что это был не геноцид, что армяне восставали с мятежами, и из-за революционеров пострадали другие представители армянского народа. Таким образом, у армян и турок уже есть свое мнение по событиям 1915 года. Моя книга важна для тех людей, которые еще не разобрались в этом вопросе или просто не знают, что там произошло. Соответственно, значение исследования в том, что люди, которые не много знают об этих событиях, могут прочесть мою книгу и сказать, да, в ней представлены обоснованные объяснения. История как наука занимается не поиском правды, а поиском фактов, собрав которые воедино мы получаем определенную картину событий. Факты, которые собрал я, - те же самые, о которых говорят и армяне, и турки, однако одни и те же факты можно интерпретировать по-разному, что ведет к появлению новых объяснений для людей, которые еще не решили, что действительно могло произойти, а что нет.

- Что, по вашему мнению, вызывает интерес западных исследователей в теме событий 1915 года в Турции?

- Эти события интересны мне как военному историку, специалисту по Первой мировой войне, поскольку они вплетены в историю Ближнего Востока во времена Первой мировой войны. Моя страна, США, не сражалась в Первой мировой войне на территории Ближнего Востока, но я специализируюсь на британской военной истории, а англичане проводили на Ближнем Востоке очень широкую военную кампанию с целью свержения Османской империи. Они сражались с турками в Палестине и в Месопотамии, в то время как русские сражались с турками на Кавказе. Поэтому все эти события мне очень интересны - интересно понять, как посреди войны турки справлялись с мятежами внутри империи.

Во время Первой мировой войны англичане очень много занимались подрывной деятельностью, провоцируя национальные меньшинства Османской империи на революцию. У них это вышло с арабами, и они попытались то же самое провернуть с армянами, но тут ничего не получилось. Русские на Кавказе тоже пытались спровоцировать армян на восстание. А ведь такие события забирали у фронта солдат и ресурсы. Представьте, внутри Османской империи, которая ведет войну на Кавказе, на Ближнем Востоке, в Палестине, разгорается мятеж, и ей приходится тратить свои силы, перебрасывать военные силы внутрь страны, чтобы подавить революцию. Мне стало интересно выяснить, как империя действовала на этой части войны о которой не многие знают, как она боролась одновременно и с внешними врагами, и с внутренними мятежниками одновременно. Это очень сложно и требует пояснений с исторической точки зрения.

- Какие источники вы использовали?

- В США и Великобритании единственными источниками, которыми я мог располагать, были английские источники. За последние 100 лет история Ближнего Востока во время Первой мировой войны изучалась на Западе только по английским источникам - и я стал первым западным автором, который изучил турецкие источники, османские исторические и военные архивы. Я работал с планами и отчетами командиров как союзников, так и османской армии, в которых упоминались эти события. Моими источниками были оригинальные записи османских военных, собранные в военных архивах в Анкаре. Эти документы представлены впервые.

Я рад быть здесь, в России, чтобы обсудить мою книгу, которая недавно была переведена и опубликована на русском языке. Спасибо!

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