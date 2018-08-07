США добьют Армению санкциями - ПОДРОБНОСТИ

Правительство Армении оказалось в тяжелом положении из-за долгового "наследства" прежних властей.

Как передает Day.Az, об этом сказал армянским журналистам экономист Ваагн Хачатрян.

По его словам, в 2008 году долг составлял 1,5 миллиарда долларов - 12% от ВВП. За прошедшие 10 лет предыдущие власти растратили взятые кредиты.

"Растратили - потому что мы не увидели эффективность их использования. Тогда ВВП Армении составлял 11,66 миллиарда долларов, сейчас 11,35 - мы даже не сравнились с тогдашним показателем", - сказал Хачатрян.

Он отметил, что качество жизни, уровень благосостояния остались такими же. Сохранился высокий уровень бедности (30%), безработица (20%). За 10 лет эмигрировало около 450 тысяч человек. Коррупционные разоблачения показали, что эти деньги использовались для обогащения группы лиц.

Сейчас нынешнее правительство оказалось в крайне тяжелом положении. Нужно останавливать какие-то программы, так как брать новые кредиты для обслуживания старых проблематично.

"В 2020 году нужно выплатить около более 800 миллионов долларов, в перспективе есть 2025 год (выплаты по кредитам около 800 миллионов долларов). Власти вынужденно должны будут приостановить ряд текущих кредитных проектов", - сказал Хачатрян.

Откуда взять новые ресурсы - экономист не видит источников. Новых кредитов Армении не дадут. Международные рейтинговые агентства видят большую проблему в размерах армянского долга. Этот фактор влияет и на инвесторов, которые ориентируются по оценкам агентств.

Единственное решение, которое позволит найти средства для обслуживания долга, - резкий рост экономики.

Экономист обращает внимание на то, что неизвестно, как на Армению повлияют антироссийские санкции, экономическая война между США и Китаем.

"Мы никоим образом не застрахованы. Мы просто плывем в лодке без управления и весел. И это сделали прежние власти", - сказал Хачатрян.

По его словам, общество всегда успокаивали тем, что госдолг управляем, но сложилась такая ситуация. И в этих условиях руководство вывело из страны пенсионные выплаты на 40 лет.

Новые власти должны обеспечить в следующие годы 10-15% рост экономики, чтобы в течение последующих пяти лет стало возможно выйти из-под этой долговой нагрузки. Иначе придется пойти по пути реструктуризации долга, но деньги в мире дорожают, кредиты выдаются под более высокие процентные ставки.

Отметим, что совокупный государственный долг Армении на конец июня 2018 года составил 6,7 миллиарда долларов.