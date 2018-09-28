Армения получила еще один сигнал: оккупированный Карабах будет освобожден - Послесловие к ADEX 2018

В Баку завершила работу Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX-2018". Третья по счету на азербайджанской площадке. Еще более представительная, расширившая число национальных стендов и участников.

На этот раз в выставке участвовали 224 компании, представляющие 29 стран мира. А в целом география выставки вместе с компаниями и структурами охватывает 44 страны. Среди участников - ведущие компании Азербайджана, Китая, Турции, Франции, России, Израиля, Беларуси, Пакистана, Сербии, Украины, Ирана, Казахстана, Чехии, Латвии и др. стран. Свой стенд открыла и американская Vertex. Как видим, интерес к участию в азербайджанской выставке проявили большинство основных производителей вооружений в мире.

Всего было открыто 11 национальных стендов, а ряд стран значительно расширил свои стенды по сравнению с предыдущими годами. Первое место по числу компаний заняла Турция, представившая продукцию 41 компании, за ней следует Россия с 25 компаниями, Израиль - с 14-ю и Беларусь, которую представляли 10 компаний.

В павильоне Азербайджана в этом году впервые были представлены Caspian Ship Building Company, министерство транспорта, связи и высоких технологий, Парк высоких технологий НАНА (ПВТ), научно-техническая компания Vitta и сервисный центр по техническому осмотру оружия и бронетехники Военно-воздушных сил.

В целом Азербайджан значительно расширил свой стенд. В этом году наш оборонпром продемонстрировал, чего добился за прошедший год, и успехи эти впечатляющи. Знакомство с экспозицией позволило узнать много интересного о том, чем воюет азербайджанская армия, и приятно констатировать, что с каждым годом вооружений отечественного производства в ее арсенале становится все больше.

Например, в экспозиции был представлен беспилотник "Pegasus 120", к производству которого отечественная компания "Azad Systems" приступила совместно с израильской "Aeronautics". Этот "малыш" способен перевозить до 75 килограммов грузов военного и гражданского назначения на расстояние до 40 километров, оставаясь при этом в воздухе в течение 45 минут.

Еще один БПЛА представил Парк высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана. Беспилотник-камикадзе "Яраса" ("Yarasa") это первая продукция парка подобного рода. Весит аппарат 12 килограммов, высота полета - до двух тысяч метров с грузом весом пять килограммов. Он способен вести наблюдение за объектами противника и с точностью поражать их. Интересная деталь - если БПЛА не обнаруживает объект, он возвращается назад. Как сообщается, "Яраса" уже прошел испытания и в ближайшие дни будет передан Вооруженным силам Азербайджана.

В павильоне Азербайджана была представлена также экспериментальная тактическая ракета, выпущенная Миноборонпромом республики. Масса боеголовки ракеты калибра 203-миллиметров - 50 килограмм. Продолжительность работы стартового двигателя ракеты, оснащенной навигационной системой INS GPS - 1,1 секунд. Продолжительность работы маршевого двигателя - 200 секунд. Дальность полета тактической ракеты - 10-50 тысяч метров, длина ракеты - 2,4 метра, общий вес - 250 килограммов.

На выставке стало также известно, что Азербайджан приступил к производству новой осколочно-фугасной авиабомбы "QFAB-250 LG" с лазерным прицелом и дальностью полета 12 тысяч метров и радиусом осколочного поражения - 10 метров. Производится боеприпас в сотрудничестве с турецкой "Aselsan".

Впервые демонстрировалась на выставке и новая крупнокалиберная снайперская винтовка (23×115) азербайджанского производства. Винтовка является разработкой отечественного военпрома. Точно поражает цель на дистанции в два километра. Винтовка пока не передана на вооружение армии, это будет сделано после ее испытаний.

Еще одной новинкой азербайджанского ВПК стала концепция Milli Boat военных патрульных катеров от компании CSBC. А среди экспонатов можно было увидеть знакомую многим по военным парадам бронемашину "Туфан" ("Тайфун").

Как и ожидалось, большой интерес у посетителей выставки вызвал российский павильон, где был представлен широкий ассортимент вооружений.

Например, концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех представил на ADEX-2018 боеприпасы, не имеющие аналогов в мире. Как рассказал заместитель гендиректора концерна Александр Кочкин, среди выставочных образцов - неуправляемый осколочно-фугасный реактивный снаряд 9М521 системы "Град" с головной частью повышенного могущества. Снаряд может применяться при температуре от -50 до +50 °С и поражать цель на расстоянии до 40 км.

Не упустили случая покрасоваться перед платежеспособным Азербайджаном и французские компании. Французская кораблестроительная компания Naval Group представила свой проект патрульного корабля морской зоны Offshore Patrol Vessel (OPV) 90, позиционируя его как корабль для каспийских ВМС Азербайджана. Как утверждают французские СМИ, азербайджанская сторона уже ведет переговоры с компаниями французского военно-промышленного комплекса по вопросу закупок военно-морской техники и вооружения.

Несомненно, не могла не привлечь внимание и экспозиция Беларуси. В частности, уже находящаяся на вооружении азербайджанской армии знаменитая реактивная система залпового огня (РЗСО) "Полонез". Комплекс предназначен для поражения по всей глубине обороны противника, ударов по его ядерным и химическим средствам нападения, наземным элементам разведывательно-ударных систем, основным группировкам войск, по дислоцированной на базах авиации, средствам и объектам противовоздушной обороны, пунктам управления, радиоэлектронным средствам, тыловым и другим объектам.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир бригады, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник в отставке Шаир Рамалданов:

"Следует отметить условия, в которых проходила выставка. Ситуация в Карабахе серьезная, стороны обмениваются угрозами, конфликт грозит в любой момент перейти в активную фазу. Мирные переговоры зашли в тупик, и этот факт отрицать невозможно. Азербайджану фактически не оставила выбора та позиция, которую занимает Армения, ее постоянные провокации на линии соприкосновения. Последняя такая провокация - учебные полеты, устроенные оккупационной армией в Карабахе. Все это, в конечном итоге может вылиться в то, что терпение Баку закончится и азербайджанская сторона начнет принимать адекватные меры. И если, образно выражаясь, свет в переговорном процессе погас и участвующие в нем международные организации оказались полностью несостоятельны, тут должны заговорить пушки.

Азербайджанская оборонная выставка проходит в Баку в третий раз и имеет большое международное значение. Потому что Азербайджан снова заявил о себе, как о стране, военной промышленности которой есть, что показать.

Представленные Азербайджаном образцы вооружений и его участие в выставке наравне с такими известными и крупными производителями оружия, как Россия, Турция, Беларусь, Франция, Израиль, подключившийся этом году Иран и другие, говорят о многом. Наравне с мировыми производителями Азербайджан сегодня представляет свою продукцию, ничуть не менее привлекательную для потребителя. Интерес к азербайджанскому павильону велик.

Следует отметить, что представленные на выставке образцы вооружений, произведенных предприятиями азербайджанского военно-промышленного комплекса, это не повторение старых образцов, а совершенно новая продукция. Это - результат работы наших специалистов, нашего научного потенциала. Военная промышленность, это такая отрасль, которая должна идти в ногу с наукой, и только та страна, что имеет высокий научный потенциал, может позволить себе развить военную промышленность.

По сравнению с предыдущими двумя выставками, в этот раз Азербайджан значительно расширил представленный ассортимент - на 50 наименований. Нашим ВПК производятся сегодня стрелковое вооружение, боеприпасы всех калибров, авиабомбы, беспилотники, как разведывательные, так и ударные. Наш ВПК развивается по всем направлениям, тесно работает с Академией наук, с Национальной академией авиации, министерством обороны. В результате этой совместной работы разрабатываются планы развития отрасли.

Важный факт - сегодня министерство оборонной промышленности продает продукцию на около 200 млн. манатов на внутреннем рынке. То есть деньги, выделяемые на военные цели, не уходят за рубеж, а перебазируются из одного ведомства в другое - из Минобороны в Миноборонпром. Эти деньги не утекают из страны, как раньше, когда Азербайджану приходилось закупать все за рубежом. Этим Азербайджан еще раз продемонстрировал, что он - независимое государство. Сегодня все силовые структуры страны обеспечены продукцией азербайджанского ВПК.

Не удивительно, что наши противники бьют тревогу. В Армении пытаются убеждать общественность, что представленное на парадах в Баку вооружение ничего из себя не представляет. Но здравомыслящие люди понимают, что если данная мощь будет приведена в действие, это станет катастрофой для Армении. Эта мощь сокрушит врага и позволит освободить оккупированные территории от оккупационных сил.

Так что третью выставку ADEX-2018 я бы назвал триумфом азербайджанского военпрома. Успешная, красочная, содержательная и представительная, она продемонстрировала тот путь развития, который прошла наша страна, ее силу и потенциал. Это, подчеркну, не нефтяной сектор, и мы показываем всему миру, что способны развивать любое направление. Причем, наш ВПК производит конкурентоспособную продукцию.

Важно, что в день открытия выставки ее посетил Президент Ильхам Алиев, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами. Это говорит о том большом значении, которое государство придает развитию ВПК".

Подводя итог, отметим, что оборонная выставка в Баку не является угрозой кому-то или поводом говорить о милитаризации страны. Имея под боком такого агрессивного и, что уж там, подлого соседа, как Армения, всегда приходится помнить об обороне. При этом никто не отрицает того факта, что Азербайджан тратит огромные деньги на укрепление и вооружение армии с одной главной целью - быть готовым к освобождению своих оккупированных Арменией территорий, если не останется другого способа восстановления справедливости и торжества международного права.

Да, никто не скрывает, что все эти беспилотники, ракетные системы, винтовки и снаряды могут в конечном итоге быть применены на поле боя. Не потому, что кто-то в Азербайджане хочет войны - успешной стране, в отличие от Армении, быстро развивающейся, завязанной на множестве трансрегиональных проектов, она вовсе не нужна. Баку не хочет войны, но Карабах и другие оккупированные территории Азербайджана неизбежно будут так или иначе освобождены.

Зульфугар Ибрагимов