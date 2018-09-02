Господство в карабахском небе принадлежит Азербайджану и только Азербаджану

В преддверии стратегических командно-штабных учений "Шант-2018" министр обороны Давид Тоноян прочитал лекцию на тему, фактически звучащую так: что делать, чтобы служить в армянской армии было не так страшно. Сказанное им не содержало ничего нового, за исключением одного момента, который можно было бы назвать "свежей струей" в оборонной мысли Еревана.

Помимо всего прочего, традиционно озвучиваемого оборонным ведомством, Таноян заявил, что руководство вооруженных сил Армении прилагает активные усилия по обновлению программ вооружения, в рамках чего будет приобретена многофункциональная авиация. По его словам, до сих пор армянская армия имела, мол, подчеркнуто "сухопутный" образ, а в борьбе за господство в воздухе акцент ставился на мощную систему ПВО и сухопутные ракетные силы.

"Времена, однако, изменились. И повышение маневренности вооруженных сил требует наличия истребительной и бомбардировочной авиации. Ни одно ракетное средство не сможет заменить авиацию в плане гибкости и эффективности вооруженных сил", - "открыл Америку" Давид Тоноян.

Речь, как надо понимать, идет о приобретении Арменией истребителей Су-30СМ. И тут, заметим, мысль Тонояла была не так уж свежа. Ереван грезит мечтой о современных истребителях уже давно. Два года назад тогдашний министр обороны Сейран Оганян уже говорил о "пропорциональном развитии ВС и закупке всех видов вооружений", подразумевая российские истребители Су-30, приобретение которых Арменией якобы обсуждалось на одном из заседаний армяно-российской межправительственной комиссии. Тогда Армения рассчитывала получить истребители за счет 200-миллионого оружейного кредита. Расчет оказался напрасным. На сегодня уже известно, что никаких летательных аппаратов по тому кредиту поставлено в Армению не было.

Теперь в Минобороны надеются на очередной, 100-миллионный кредит, соглашение по которому было подписано недавно. Данная сумма не столь велика, чтобы можно было бы приобрести на нее эскадрилью. Как утверждает армянский военный эксперт Леонид Нерсисян, стоимость одного Су-30СМ в пустом виде, без вооружений и запасных частей составляет порядка 22,5 миллиона долларов. В полном же пакете одна машина обойдется в 50 миллионов долларов.

Получается, что Армения может приобрести в кредит только 2 истребителя, а потом расплачиваться за них 15 лет...

Но Россия и тут оказалась лояльна к "стратегическому союзнику", дав понять армянам, как они не правы в своем отношении к Москве. Как можно узнать из публикаций в армянских СМИ, РФ намерена продать Еревану дивизион - 12 истребителей и стремится ускорить реализацию уже существующего контракта. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян, посетив военный аэродром "Эребуни", посидел в салоне Су и сделал там пару селфи. Судя по лицу премьера, он остался машиной очень доволен.

Но вот в чем проблема - у Армении нет наличности, чтобы заплатить за покупку. С полным вооружением, боезапасом и с учетом обучения летчиков дивизион со всеми возможными скидками и льготами обойдется Армении, как минимум, в 300 миллионов долларов. Денег у Еревана нет, о новом кредите и речи быть не может, так как Армения уже задолжала России аналогичную сумму, и если объем долга одной только Москве перевалит за полмиллиарда, армянский бюджет просто лопнет.

Конечно, Армения хотела бы получить истребители в дар или хотя бы во временное пользование, как пресловутый "Искандер".

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир бригады, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник в отставке Шаир Рамалданов:

"О подписании какого-то контракта, думаю, пока говорить рано, потому что официальные источники не конкретизируют ситуацию. Тем более, что Армения опаздывает с выполнением графика своих кредитных обязательств по оборонному кредиту.

То вооружение, о котором идет речь, - это самолеты новейшей модификации, и мы знаем, что запрос на них достаточно высок на рынке ВПК России. Этой новейшей техникой не укомплектованы пока полностью сами российские ВВС. Сомневаюсь, что у Армении есть возможность приобрести такое дорогостоящее вооружение, а у России есть возможность дарить такую дорогую технику государству, которое не способно своевременно расплачиваться по уже полученным кредитам.

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Не исключено, что СУ-30 или Су-57 могут появиться на вооружении 102-й российской базы. Стоит напомнить, что по тем же "Искандерам" до сих пор продолжаются споры и выяснения - чьи они, в чьем владении, кем могут быть использованы. И на эти вопросы четких ответов нет. Думаю, Ереван просто хочет успокоить свою общественность, выдать желаемое за действительное. Новость о 12 самолетах звучит впечатляюще, но как за них платить? Вот в чем вопрос. Кроме того, необходимо учитывать взаимоотношения США и России, антироссийские санкции, в том числе в отношении российского ВПК, недвусмысленные заявления из Вашингтона по этому поводу. В таких условиях подобные "подарки" невозможны. Раскошелиться же на 300 миллионов Армения не способна.

Все эти факторы заставляют сомневаться в том, что у Армении в ближайшем будущем появятся эти 12 истребителей класса 4++.

Что касается двух долгосрочных кредитов, уже выделенных Россией Армении, то тут все достаточно ясно. Парк российских вооружений менялся, и высвободившаяся техника и оружие должны были в той или иной форме куда-то перекочевать. Например, в Армению, в кредит.

Если говорить о соотношении сил и средств между ВВС Армении и Азербайджана, то наши военно-воздушные силы превосходят в качественном и количественном отношении силы противника в 5-6 раз. Можно с полной уверенностью сказать, что господство в карабахском небе принадлежит Азербайджану. На вооружении азербайджанских Военно-воздушных сил имеются различные модификации МИГ-ов, Су, учебно-боевых и тренировочные летательных аппаратов, боевых вертолетов. Да, Су с четырьмя плюсами у нас пока нет, но это не меняет ситуации - наши ВВС оставили Армению далеко позади и по численности парка, и по подготовке летного состава, и по налету часов, чему в нашей армии придается большое значение. Кстати, по количеству полетного времени наши пилоты входят в первую тройку среди армий стран СНГ.

Следует отдельно подчеркнуть высокую подготовку азербайджанских пилотов. Наши летчики проходят прекрасное обучение в лучших военно-воздушных училищах и академиях Азербайджана, России, Турции, Украины и т.д. участвуют в международных учениях.

Так что военно-воздушные силы Армении на сегодняшний день для нас - не конкуренты".

Как можно узнать из открытых источников, сегодня на вооружении ВВС Азербайджана находятся истребители МИГ-29, бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-тренировочные самолеты Aero L-29 Delfin и Aero L-39 Albatros, боевые ударные вертолеты Ми-24 и Ми-35, военно-транспортные вертолеты Ми-8, Ми-17, военно-транспортные самолеты, беспилотные летательные аппараты и комплексы ПВО.

Аши ВВС располагают современными учебными базами и полигонами. В 2015 году был открыт современный Центр подготовки пилотов ВВС. В 2016-м сдан в эксплуатацию учебно-тренировочный полигон Военно-воздушных сил, созданный на основе высоких технологий. А 4 августа этого года в прифронтовой зоне состоялось открытие новой воинской части ВВС Азербайджана.

Азербайджанские летчики постоянно повышают квалификацию, участвуя в международных маневрах, где оттачивают мастерство. Так, в начале июля представители ВВС Азербайджана приняли участие в проходивших в Турции международных военных учениях "Анатолийский феникс-2018". А вчера авиация, летный и технический состав азербайджанских ВВС, согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, отправился на авиабазу в городе Конья для участия в совместных летно-тактических учениях "Сокол ТурАз - 2018". Учения начнутся в понедельник, 3 сентября.

Можно констатировать, что учебно-тренировочная база у азербайджанских ВВС очень широка и не ограничивается пределами самой страны. Это новый опыт, новые возможности, которыми не располагает армия противника.

Одним словом, как говорит Шаир Рамалданов, хотя Су с четырьмя плюсами у нас пока и нет, но это не меняет ситуации. И оккупант получит возможность сполна ощутить это на себе, если вздумает затеять что-то в карабахском небе.

Зульфугар Ибрагимов