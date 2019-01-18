Пашинян нервничает и валит вину на других

Пока Никол Пашинян и прошедшие в Национальное собрание его сторонники активно осваивают депутатские полномочия и распределяют между собой должности в парламентских комиссиях, в армянском народе нарастает глухое недовольство новой властью.

В апреле исполнится год так называемой "революции", а каких-либо существенных изменений в жизни большинства населения Армении так и не произошло. Хотя весь прошлый год Никол Пашинян щедро, направо и налево раздавал многочисленные обещания о том, что все будет в порядке.

Пашинян, как ни странно, об этом прекрасно осведомлен, но по привычке, и в свойственном ему манере, на днях вдруг обиженно заговорил о том, что армяне якобы не совсем правильно его понимают. Мол, в вечерние часы он бывает уставшим, впрочем, как и граждане, и часто сказанное им неправильно воспринимается. Не найдя лучшего объяснения, Пашинян обрушился с жесткой критикой в адрес армянских СМИ, которые, по его словам, находятся в руках старой элиты. И это при том, что в Армении всем хорошо известно, что правящая семья также обладает определенным медиаресурсом. То есть, Пашинян пытается списать свои неудачи на армянские СМИ. Мол, мы хорошие, стараемся для народа, но плохие СМИ очерняют их деятельность.

Что пишут армянские СМИ, что так не нравится Пашиняну?

Они пишут, что практически во всех областях и сферах экономики Армении наблюдаются серьезные проблемы и нет даже намека на то, что правительство Пашиняна, засучив рукава, бросилось их решать.

Пишут, что в стране нищета и безработица и решить эту проблему Пашинян пока не смог. Наоборот, он лишь увеличивает безработицу в Армении, проводя непонятные реорганизации госведомств и учреждений, в результате которых тысячи людей оказываются без работы, а госбюджет на 2019 год не предполагает создания рабочих мест практически нигде.

И почему тогда Пашинян обижается на армянские СМИ?

Что делать армянам? Вариант тут один - эмиграция. Но разве это не входит в противоречие с предвыборными обещаниями Пашиняна остановить утечку населения из страны?

Несмотря на чрезмерный оптимизм Пашиняна, в Армению так и не потекли иностранные инвестиции. Даже состоятельные представители диаспоры не горят желанием вкладывать деньги в Армению, поскольку не воспринимают Пашиняна всерьез.



Армянские СМИ пишут, что ни на йоту не улучшилась ситуация и в армии, где продолжают в небоевых условиях гибнуть солдаты. По данным Генпрокуратуры, в прошлом году погибло 63 военнослужащих, по большей части в результате самоубийств, несчастных случаев и ДТП. А постыдная ситуация с нижнем бельем и амуницией в армии, о чем, кстати, не раз возмущенно заявлял и сам Пашинян? Вроде бы и министра, и начальника Главного штаба сменили, но проблемы в армии никуда не делись.

Армянские СМИ пишут, что внешнеполитическое направление также не может похвастаться успехами. Армяне раньше думали, что после "революции" страна на всех парусах помчится в ЕС и НАТО. Но, этого не произошло. Более того, новоизбранный председатель Национального собрания Арарат Мирзоян даже заявил, что соглашение Армения-ЕС вряд ли будет ратифицировано в 2019 году.

Реальная картина в стране и в 2019 году сильно разнится с предвыборными обещаниями Пашиняна, которые он так и не смог подкрепить конкретикой и результатами. Так чем же тогда нынешнее правительство отличается от прошлых? Увы, для рядового гражданина Армении - ничем.



И почему тогда Пашинян обижается на армянские СМИ?

И, что примечательно, в последние месяцы в Армении резко сократились разговоры о "всенародной поддержке" и "любви рядовых граждан" к правительству Пашиняна. Даже его "горячие сторонники" в народе отказались от таких громких слов и лозунгов. И это вполне объяснимо - проблемы в стране не решаются, а наоборот, нарастают как снежный ком. Пашинян и его правительство занимается лишь болтовней. А в народе растет недовольство. Пашинян об этом снает и будет отмахиваться от критики в свой адрес и валить все на армянские СМИ.

Сабухи Иманов