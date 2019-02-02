Армянство втягивает Ватикан в провокацию против Азербайджана

Некто отец Петрос Есаян, протоархимандрит и настоятель армянской католической общины Москвы в интервью небезызвестной Валерии Олюниной для "Еркрамас" сделал любопытное заявление.

Не исключено, что это просто вброс, провокация, поэтому не будем сразу принимать сказанное на веру. Но заявление действительно заслуживает пристального внимания, и особенно официальных структур нашей страны, а также Ватикана.

Так вот, по словам Есаяна, 27 февраля Папа Римский Франциск в Ватикане обратится ко всем армянам, особенно к тем, кто пострадал во время спровоцированных армянами же беспорядков в Сумгайыте и Баку, и назовет те события "геноцидом".

Еще раз подчеркнем - будет все именно так или собеседник Олюниной просто поделился мечтами, доподлинно неизвестно. Как бы там ни было, а Есаян настаивает на своем и утверждает, что "это событие вновь показывает близость католической церкви к армянскому народу, и как Папа это называет, "к судьбе первого христианского народа"".

Каким образом армянству удалось "раскрутить" главу Римской католической церкви на затрагивание сомнительных тем, да еще на обвинения Азербайджана в "геноциде", Есаян не поведал. Впрочем, путей для этого армянство знает достаточно.

Но все-таки хотелось бы усомниться. И на это есть немало причин. Между Азербайджаном и Ватиканом построены прекрасные отношения. Имеется полное взаимопонимание. Год назад указом Папы Римского Франциска I статус ординария Католической церкви в Азербайджане Владимира Фекете был повышен до сана епископа, что говорит о значении, придаваемом Ватиканом католической общине в нашей стране и связям с Баку. Ватикан выразил готовность представить азербайджанской стороне древние документы, письма и материалы, Касающиеся Азербайджана и обнаруженные в архивах Святого Престола. Состоялись взаимные официальные визиты высокого уровня, а в 2012 году Азербайджан первым из мусульманских стран провел выставку в Ватикане.

Но самое главное - это огромные средства, которые Азербайджан вложил в реставрацию объектов в этом мини-государстве.

Может показаться "неблагородным" напоминать о том хорошем, что азербайджанская сторона сделала для Ватикана. Но промолчать об этом на фоне заявлений армян о якобы намерениях Папы обвинить Баку в "геноциде", будет неправильно. И хороший тон тут неуместен.

26 сентября 2018 года в Риме состоялось открытие катакомб святого Себастьяна, отреставрированных Фондом Гейдара Алиева. Реставрационные работы начались в 2016 году и были проведены на высоком уровне. Эти катакомбы, как подчеркивалось на церемонии открытия, имеют важное значение для всего христианского мира. Они были обнаружены в 1578 году, а некоторые памятники здесь восходят к III веку.

А до этого, в феврале 2016-м после реставрации, проведенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева, открылись катакомбы святых Марчеллино и Пьетро, памятника, имеющего большое духовное значение для мировой культуры и христианского мира. То, что мусульманская страна на собственные средства отреставрировала объекты в Ватикане, - событие беспрецедентное.

Излишне говорить, что все эти работы обошлись недешево. Но не в деньгах дело. Этим шагом Азербайджан внес свой вклад в мир между религиями, что стоит гораздо дороже.

Армения же способна лишь на провокации. Заявление Есояна как раз из их числа и направлено на разрушение связей Баку и Ватикана. Руководству Ватикана, тем чиновникам Святого Престола, которые посещали Азербайджан и поддерживают с ним связи, стоит принять откровения Есаяна к сведению. И не забывать, что в отличие от азербайджанского народа, зомбированный собственной церковью армянский народ, к сожалению, не способен на толерантность и терпимость. Да что далеко ходить - вспомним хотя бы террориста Монте Мелконяна, который воевал в Ливане в компании сторонников ААЦ против местных армян-католиков, прежде чем переключился на евреев. Это обычная практика для армянских националистов, а террор заложен в самой сути армянской апостольской церкви. И уж поверьте, ААЦ, одна из богатейших церквей, никогда не потратила бы ни копейки на реставрацию памятников духовной культуры другого народа.

Все это сказано не для того, чтобы у кого-то создалось впечатление, будто Азербайджан хочет лишний раз напомнить о своих заслугах. Ни в коем случае. Просто иногда приходится говорить и об этом, отложив правила хорошего тона. Потому что противостоящяя нам сила, к сожалению, не имеет об этих правилах никакого представления.

Зульфугар Ибрагимов