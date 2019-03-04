Армения, вопреки всем стараниям, как руководства этой страны, так и многочисленных организаций зарубежной диаспоры, все еще не определила для себя - кто же она есть и к чему ей следовало бы стремиться. Вопрос вовсе не праздный, тем более, не риторический.

Фантом "всемирного армянства", как некоего имбецильного коллективного разума, довлеет над официальным Ереваном, вынуждая армянскую власть на дипломатические пароксизмы, выдаваемые за некие "новшества дипломатии" и "обновления" внешнеполитического курса.

Особый цинизм ситуации виден в вопросе нагорно-карабахского конфликта, когда чуть ли не зоологическая агрессивность и лишенная логики упертость считается обоснованной позицией "защиты интересов Армении и всемирного армянства".

Этой неизвестной доселе политической болезнью, основанной на доведенного до абсолюта популизме и безграмотной оценке региональных процессов, подвержены все члены команды премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, естественно, не мог остаться в стороне от канвы событий и потому, наверное, решил "разжевать" роль и позицию своего босса, мало понимающего в перипетиях геополитических реалий и дипломатического такта.

З.Мнацаканян рассказал о подходах Еревана в процессе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, пояснив также рамки мандата Никола Пашиняна - как премьер-министра Армении.

В эксклюзивном интервью новостной программе "Вести" на Общественном телевидении Армении Мнацаканян подчеркнул, что ранее Пашинян достаточно четко сформулировал подходы, которые затрагивают вопрос участия Нагорного Карабаха в переговорах.

Министр подчеркнул, что мандат премьер-министра Пашиняну дан гражданами Армении посредством (парламентских) выборов, и он будет осуществлять свои функции по этой части.

"Он может говорить от имени жителей Армении - от Тавуша до Сюника...",- сказал глава армянского МИД и тут же посетовал, мол, реальность такова, что премьер-министр Армении не имеет мандата со стороны карабахских армян.

При этом он добавил, что Армения в любом случае не отказывалась от своих обязательств в качестве стороны переговоров по карабахскому урегулированию.

По его словам, Пашинян и Ко всегда утверждали и подчеркивали, что Армения была и остается основным гарантом безопасности карабахских армян, поскольку, оказывается, "нет никакого иного механизма безопасности, чем нынешнего, построенного нашими руками".

Он пояснил, что для армянской стороны ключевой вопрос касается безопасности, конкретно физической безопасности населения Нагорного Карабаха.

"Говоря о статусе, мы подчеркиваем именно это - приоритетом является безопасность. Ситуация, чтобы мы вновь поставили под угрозу жизнь наших соотечественников там, их физическое существование, исключена", - заявил министр, подчеркнув, что возврата к прошлому нет и не может быть.

Мнацаканян отметил, что в настоящий момент переговоров вокруг какого-либо документа не ведется. "Начиная с мая, мы ни на один момент не задержали переговорный процесс", - подчеркнул министр, напомнив хронологию встреч в рамках переговоров по урегулированию карабахского конфликта.

"В июне у нас состоялись первые контакты с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в июле прошла первая встреча на уровне министров иностранных дел (Армении и Азербайджана - ред.), а в сентябре главы МИД встретились во второй раз. Также в этом же месяце произошла первая встреча с конкретным результатом между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем они вновь встретились в Санкт-Петербурге. В январе состоялась еще одна беседа между министрами иностранных дел, за которой последовала беседа Пашиняна с Алиевым в Давосе", - напомнил Мнацаканян.

Он отметил, что целью всего этого для армянской стороны было намерение включиться в процесс и конкретизировать те подходы, которые имеет новое правительство Армении в вопросе мирного урегулирования.

"Такой логики мы придерживались до сих пор и будем продолжать так же. Мы будем целенаправленно работать в направлении мирного урегулирования. Альтернативу миру следует исключить, что повторяю, не означает отсутствие решимости с любой из армянских сторон", - подчеркнул Мнацаканян.

Вместе с тем он отметил, что Ереван четко соблюдает тот формат, в рамках которого карабахские сепаратисты "в полной мере" дают Еревану "необходимые сигналы, которые следует учесть в качестве стороны переговоров".

Зограб Мнацаканян или отчаянно глуп, или озвучил позицию Пашиняна без прикрас.

Ереван прекрасно знает, что Баку надеется на продолжение переговоров по нагорно-карабахскому конфликту в текущем формате.

А позиция Пашиняна, озвученная посредством спича Мнацаканяна о том, что Нагорный Карабах должен вернуться за стол переговоров в качестве стороны конфликта, ибо "в соответствии с мандатом МГ ОБСЕ от 1992 года Нагорный Карабах признан полноправной стороной конфликта" - полный маразм и нонсенс. Находящиеся ныне под армянской оккупацией Нагорный Карабах и прилегающие районы - это территории Азербайджана, а территории Азербайджана не могут быть стороной переговоров.

На данный момент переговоры по нагорно-карабахскому конфликту проводятся в фактическом формате 1+2+3 - как правило, в них участвует личный представитель действующего председателя ОБСЕ, главы Армении и Азербайджана, а также три сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России, США и Франции.

Да, раньше Ханкенди участвовал в переговорах, это прекратилось при втором президенте Армении Роберте Кочаряне, который до того, как возглавить Армению, представлял Карабах в трехсторонних переговорах.

Можно сколь угодно завести "старую пластинку" о возможности участия карабахских армян в переговорном процессе, но это не поиск путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Понятна и нескрываемая обеспокоенность, вернее, панический страх Никола Пашиняна в связи с ужесточением позиций официального Баку.

Когда правительство Армении, премьер-министр, который очень любит трансляции Facebook Live, несет полную ахинею о том, что он, якобы, "не имеет мандата от карабахских армян", сам себя вербально бичует. Ведь и распоследнему армянскому ежу ясно, что если сын Никола Пашиняна, хоть и на бумаге, служит в одной из воинских частей Армении, расквартированной на оккупированных землях Азербайджана, то говорить о посредственном отношении к процессам, по меньшей мере, смешно, если не глупо.

Если у Армении, как говорит З.Мнацаканян, нет мандата и полномочий говорить за карабахских армян, то почему тысячи военнослужащих Армении находятся в Нагорном Карабахе и других оккупированных землях Азербайджана?

Если Армения, по словам Мнацаканяна, "не при делах", то почему всем без исключения карабахским армянам выдаются паспорта Армении?

Почему в Нагорном Карабахе средством платежей является армянский драм?

Вопросов много и вряд ли глава МИД Армении сможет хоть на один из них ответить внятно.

С присущим ему дилетантством и стремлением выдать желаемое за действительное, З.Мнацаканян столь невразумительными заявлениями и напускной бравадой в очередной раз обнажил сущность Никола Пашиняна и карабахских марионеток. Тем самым он вынуждает еще раз повторить непреложные аксиомы, неоднократно озвучиваемые Баку на самом высоком уровне.

Азербайджан ведет переговоры исключительно со стороной, оккупировавшей часть азербайджанских земель и создавшей на захваченных территориях незаконный режим. То есть только с Арменией.

Международную правовую ответственность Армении как стороны конфликта доказывает присутствие ее вооруженных сил на захваченных территориях Азербайджана и продолжение оккупации, а также агрессивная позиция в переговорном процессе.

Мнацаканян заявляет, что, мол, премьер-министр Армении Пашинян "не имеет мандата со стороны карабахских армян", хотя явственным подтверждением марионеточной сути террористического режима в Нагорном Карабахе служит и решение Европейского суда по правам человека от 2015 года, в котором, помимо прочего, говорится, что "Нагорный Карабах, Лачинский район и другие, прилегающие к Нагорному Карабаху районы находятся под эффективным контролем Армении".

Таким образом, любые инсинуации на тему вовлечения в переговоры третьей стороны, то есть самопровозглашенного режима Нагорного Карабаха, направлены на явный срыв переговорного процесса и в корне неприемлемы. Здесь имеет смысл напомнить, что все предыдущие попытки армянской стороны изменить формат переговоров оказались тщетными - он неизменен.

З.Мнацаканяну следовало бы уяснить и понять, что Азербайджан никогда не согласится на независимость Нагорного Карабаха и не примет никаких механизмов, способных потенциально привести к его отделению.

Нагорный Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана, так было и будет всегда.

А заявления главы МИД Армении Мнацаканяна - это элемент популизма и политической борьбы. Конкретная же повестка дня по нагорно-карабахскому урегулированию между Азербайджаном и Арменией вместе с посредниками или при прямых встречах между азербайджанской и армянской сторонами - это совершенно другое.

Эльчин Алыоглу

Milli.Az