Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева утвержден План мероприятий по проведению в Баку 43-й сессии Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующим структурам даны поручения по выполнению работ, предусмотренных Планом мероприятий.

Отметим, что 43-я сессия Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО пройдет в Баку с 30 июня по 10 июля.