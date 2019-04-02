Утвержден План мероприятий 43-й сессии Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО в Баку
2 апреля 2019 10:52 147
Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева утвержден План мероприятий по проведению в Баку 43-й сессии Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Соответствующим структурам даны поручения по выполнению работ, предусмотренных Планом мероприятий.
Отметим, что 43-я сессия Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО пройдет в Баку с 30 июня по 10 июля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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